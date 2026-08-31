В Наровчате готовятся к Купринскому литературному празднику

Культура

В Наровчате готовятся к Купринскому литературному празднику
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В субботу, 5 сентября, в селе Наровчат состоится традиционный Купринский литературный праздник (0+), посвященный известному писателю. Именно здесь он провел детские годы.

В этом году мероприятие, объединяющее гостей из разных регионов, будет проводиться в 42-й раз.

Организаторы подготовят тематические площадки о разных этапах жизни и творчества Александра Ивановича, его семье и интересах, устроят розыгрыши призов для знатоков биографии и произведений писателя.

Также предусмотрены мастер-классы, пленэры для художников, выставка изделий ремесленников, творческие встречи с литераторами, торжественная церемония вручения Купринской премии «Гранатовый браслет».

Кроме того, состоится концерт: для участников праздника выступят как местные артисты, так и коллективы областного центра, сообщается на сайте «Туризм и отдых Пензенской области».

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