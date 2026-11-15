В Неверкинском районе консервируют старинный деревянный храм

В Неверкинском районе Пензенской области за счет федерального бюджета проводится консервация объекта культурного наследия регионального значения - деревянного храма Михаила Архангела в селе План.

«Консервация является первоочередным и необходимым этапом, который позволяет остановить процесс разрушения памятника архитектуры и создать условия для его последующей научной реставрации», - пояснили в областном министерстве по охране памятников истории и культуры.

Будут установлены леса, опорные столбы, стропила, технологическая кровля, молниезащита, усилены деревянные балки перекрытий, обработана антисептиком древесина и др.

Деревянную одноэтажную церковь построили в 1886 году на средства прихожан. У нее было 2 престола - во имя Святой Троицы и во имя Архистратига Михаила. Здание стоит на высоком цоколе из бутового камня.

«Церковь сильно вытянута по оси запад-восток и состоит из притвора, трапезной, храма и алтарной части. Объект является выдающимся примером культовой деревянной архитектуры, особо выделяющейся своими большими размерами», - уточнили в министерстве.

Здание на протяжении многих лет оставалось бесхозяйным. В 2024-м на него было оформлено право собственности, чтобы в дальнейшем оно могло использоваться для православных богослужений. Тогда же областное министерство по охране памятников истории и культуры совместно с Кузнецкой епархией подало документы на участие в программе консервации в Минкультуры РФ.