В новогоднюю ночь в Пензе планируют провести традиционные мероприятия. Об этом свидетельствует проект постановления главы города Олега Денисова, который сейчас проходит антикоррупционную экспертизу.

С 23:00 31 декабря до 2:00 1 января на площади Ленина будет проходить концерт (0+), посвященный встрече Нового года. Предусмотрена также праздничная радиопрограмма (0+). О салюте речи не идет.

В Комсомольском парке в 2:00 стартует радиопрограмма «Новогодняя ночь - 2027» (0+).

В 13:00 1-го числа в зоопарке начнется развлекательная программа «Сказка в зимнем зоопарке» (0+). В 14:00 на Олимпийской аллее стартует новогодний пикник «Парк собирает друзей» (0+).

В парке Белинского (на танцплощадке) с 2 по 10 января в 12:00 будут проводиться театрализованные представления у елки (0+). В Детском парке на ул. Кронштадтской аналогичные мероприятия будут начинаться в 11:00 (0+).

2 и 3 января на площади Ленина в 14:00 всех ждут на новогоднее представление «Всей семьей на елку» (0+).

Рождественские мероприятия начнутся в 11:00 7 января в Детском парке - гостей приглашают на программу «Рождество в гости к нам пришло» (0+). В 12:00 на Соборной площади состоится рождественский концерт (0+).

В 13:00 в зоопарке проведут развлекательную программу «Рождественские забавы у зверей» (0+). В 16:00 на танцплощадке в парке Белинского начнется рождественская дискотека с Дедом Морозом и Снегурочкой (0+).

Предполагается, что новогодняя кампания в Пензе стартует 20 декабря и продлится до 10 января.