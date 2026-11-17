В Пензе подготовлен план культурно-массовых мероприятий в рамках новогодних и рождественских праздников. Проект постановления главы города Олега Денисова о его утверждении сейчас проходит антикоррупционную экспертизу.

Предполагается, что кампания стартует 20 декабря (воскресенье). В 15:00 на площади Ленина проведут торжество по этому случаю. Как правило, череда праздников начинается с шествия Дедов Морозов (0+) и других сказочных персонажей.

В этот же день состоится открытие Дома Деда Мороза на той же площади. С 21 декабря до 9 января включительно в избушке будут рады видеть маленьких горожан. Приемная станет работать с 17:00 до 18:00.

Закрытие новогодней кампании и Дома Деда Мороза намечено на 10 января.

В прошлом сезоне массовые праздничные мероприятия проводились с 17 декабря до 11 января. Изначально кампанию собирались открыть 13 декабря, но из-за резкого ухудшения погодных условий и введения режима повышенной готовности старт отложили.