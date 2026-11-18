В среду, 18 ноября, Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект об административной ответственности онлайн-кинотеатров за показ фильмов, дискредитирующих традиционные ценности. Документ размещен в электронной базе нижней палаты парламента.

За распространение таких материалов для владельцев ресурсов предусмотрены штрафы: для граждан - от 5 000 до 10 000 рублей, для должностных лиц - от 50 000 до 100 000 рублей, для юридических - от 500 000 до 700 000 рублей. В случае повторного нарушения максимальный штраф для организаций составит 3 000 000 рублей.

Ограничение не коснется материалов, выпущенных до 1 марта 2026 года, а также получивших прокатное удостоверение от Минкультуры РФ. Онлайн-кинотеатру удастся избежать штрафа и в том случае, если в течение суток после отзыва прокатного удостоверения фильм удалят.

Отдельные штрафы прописаны для киносервисов и соцсетей за неисполнение требований Роскомнадзора убрать ленты, дискредитирующие традиционные ценности. Суммы следующие: для граждан - от 10 000 до 20 000 рублей, для должностных лиц - от 100 000 до 200 000 рублей, для юридических лиц - от 700 000 до 1 000 000 рублей. При повторном нарушении штраф составит 5 000 000 рублей.

Речь идет о фильмах, у которых отозвано прокатное удостоверение, а также тех, что имеют заключение о наличии нежелательных материалов. Такие картины необходимо удалить из Сети в течение суток после требования Роскомнадзора.