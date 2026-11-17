В Пензе подходит к концу реставрация дома № 20 на улице Куйбышева. О ходе работ в региональном министерстве по охране памятников истории и культуры рассказали во вторник, 17 ноября.

Восстановлены восточный, западный и южный фасады (с утеплением и заменой обшивки), оконные наличники, отремонтированы оконные и дверные металлические решетки, заменена деревянная дверь.

Сейчас на завершающей стадии находится реставрация северного фасада. Все должно быть выполнено до 30 ноября.

«По результатам контрольного (надзорного) мероприятия установлено соответствие проводимых работ научно-проектной и разрешительной документации», - подвели итог в министерстве.

В 2025 году отреставрировали кровлю здания: заменили стропильную систему и покрытие, а также водосточную систему.

Дом был построен в начале XIX века и являлся частью усадьбы. В 1848 году его купил титулярный советник доктор А. И. Циммерман. Именно в этом здании прошло первое заседание координационного совета Пензенского дворянского собрания.

По данным регионального госархива, здесь же с 1855 по 1859 год жил Илья Николаевич Ульянов. В конце 1850-х - начале 1860-х собирался демократический кружок, в котором тот состоял.

В 1990 году на Куйбышева, 20, разместилось отделение Всесоюзного общества книголюбов. Здание реконструировали, оно стало клубом для интеллигенции, где проходили вечера, встречи, концерты, диспуты. В 2007-м дом был продан в частные руки, в нем расположились банкетные залы и офисы.