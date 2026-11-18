В Пензе началась подготовка к проведению торжественного мероприятия, посвященного Дню Героев Отечества. Соответствующее распоряжение подписал председатель регионального правительства Николай Симонов.

Праздник проведут 9 декабря (среда) в ККЗ «Пенза» на улице Бакунина. Он будет состоять из двух частей: торжественного собрания и концерта.

На мероприятие пригласят Героев Социалистического Труда, членов семей Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, кавалеров ордена Славы трех степеней, почетных граждан Пензенской области и города Пензы, ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, ветеранов Вооруженных сил, участников СВО и членов их семей, правоохранителей, сотрудников войсковых частей Пензенского гарнизона.

Администрации Пензы рекомендовано 9 декабря провести торжественный митинг и церемонию возложения венков и цветов к стеле «Слава героям» у «Ростка» на улице Урицкого.

Кроме того, минобру поручено организовать в подведомственных организациях уроки мужества в очном и дистанционном форматах, а также детские и молодежные тематические и памятные

мероприятия.