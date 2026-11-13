В Заречном открыли памятник Серафиму Саровскому

Культура

В Заречном открыли памятник Серафиму Саровскому
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В Заречном в пятницу, 13 ноября, открыли и освятили памятник преподобному Серафиму Саровскому. Он установлен на территории одноименного храма.

В Заречном открыли памятник Серафиму Саровскому

О мероприятии в соцсетях сообщил губернатор.

В начале ноября завершилось благоустройство территории у храма. Проект получил название «Свет сквозь сосны». В 2025 году он стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. На реализацию выделили 99,5 млн рублей из федерального бюджета.

В Заречном открыли памятник Серафиму Саровскому

Подрядчик создал просторную зону для отдыха с беседками, лавочками, пешеходными дорожками, сделал тротуар со стороны улиц Заречной и Соборной. Для детей установили большой игровой комплекс в виде корабля, канатную дорогу.

В рамках благоустройства на территории храма также открыли два памятника: императору Николаю II и архиепископу Луке Крымскому - хирургу, ученому, духовному писателю.

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