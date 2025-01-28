Турцентр в Пензе за все время его работы посетили 100 человек

28.01.2025 | 20:26

Работу туристско-информационного центра, который открылся в ноябре в Лермонтовском сквере Пензы, обсудили на заседании Совета по инвестиционному развитию и предпринимательству во вторник, 28 января.

Объект был создан для бесплатного информирования жителей и гостей города.

По словам начальника управления культуры Веры Фейгиной, специалисты ТИЦ за весь период работы проконсультировали более 100 посетителей из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Саратова, Новочеркасска и других городов.

«Наибольший интерес у туристов вызвали театр юного зрителя, планетарий, музей одной картины, океанариум и зоопарк, а в период новогодних праздников - пешеходные экскурсии по центру Пензы. Большим спросом пользовались достопримечательности региона», - уточнили в мэрии.

С 1 января 2025 года в Пензе начали взимать туристический налог с тех, кто приезжает в город и останавливается в гостиницах или объектах аналогичного типа.

Налог рассчитывается как произведение стоимости проживания и установленной налоговой ставки (в 2025 году она составит 1%, в 2026-м - 2%, в 2027-м - 3%, в 2028-м - 4%). Минимальная сумма - 100 рублей в сутки. От сбора освобождены пенсионеры, льготники, многодетные, а также члены семей участников СВО, в том числе погибших.