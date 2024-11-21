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Культура

Названа дата старта новогодней кампании в Пензе

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Новогодняя кампания в Пензе стартует 15 декабря. Об этом сообщили в городском управлении культуры.

К этому времени областной центр засверкает огнями и наполнится атмосферой праздника: уже завершится оформление города иллюминацией и арт-объектами в тематике праздника, загорится главная елка на площади Ленина.

Там же с 16 декабря начнет работу домик Деда Мороза, где волшебник ведет прием детворы. На бревенчатом домике обычно закрепляют почтовый ящик, куда и дети, и взрослые могут опустить письма с пожеланиями. Резиденция будет принимать посетителей до 14 января.

Что касается новогодней ночи, то, как сообщила начальник управления Вера Фейгина, на площади Ленина будет звучать радиогазета.

Ранее уже сообщалось, что новогодняя кампания - 2024/2025 в Пензе будет ориентирована на детей; все спектакли, представления и другие формы мероприятий организуют в расчете именно на эту аудиторию.

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