В центре Пензы появился бюст еще одного советского чиновника

13.11.2024 | 14:15

У здания регионального правительства со стороны улицы Московской в Пензе установили бюст еще одного советского чиновника - Федора Куликова. Скульптура появилась справа от Галереи почета и славы Пензенской области.

Федор Михайлович - государственный и общественный деятель, родившийся 26 января 1925 года в Каменке. Вскоре с семьей переехал в Пензу, где окончил 7-летнюю школу, ремесленное училище, педагогический институт.

Работал учителем истории в средней школе, участвовал в Великой Отечественной войне. С 1979 по 1990 год был первым секретарем Пензенского обкома КПСС. Умер 4 января 2015-го, является Почетным гражданином Пензенской области.

Слева от галереи почета установлен бюст первого секретаря местного обкома КПСС Бориса Зубкова, торжественно открытый год назад. С 1979-го он состоял в областном обкоме КПСС: 10 лет был секретарем, затем год вторым секретарем, а в 1990-1991-м, до распада СССР, занимал должность первого секретаря обкома КПСС. В 90-х Борис Зубков возглавил областной комитет КПРФ, в 1997-м стал депутатом Заксобра.

Неподалеку, в сквере Славы, в июне появился бюст Александра Щербакова, который с 1991 по 1993 год находился на посту первого заместителя главы администрации Пензенской области.

Также в 2024 году в Пензе появились бюсты бывшего губернатора Василия Бочкарева (на Юбилейной площади) и советского деятеля Георга Мясникова (около отделения Союза художников России на Максима Горького, 41).