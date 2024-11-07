В Пензе бронзовому Владимиру Ильичу исполнилось 65 лет

07.11.2024 | 14:13

В среду, 6 ноября, памятнику Владимиру Ильичу Ленину на одноименной площади в Пензе исполнилось 65 лет.

Монумент открыли 6 ноября 1959 года, в канун 42-й годовщины Октябрьской революции, совершившейся под руководством вождя мирового пролетариата. Авторы - народный художник СССР, лауреат Ленинской и государственных премий скульптор Евгений Вучетич и архитектор Николай Бровкин.

Бронзовая 6-метровая фигура Ленина установлена на 7-метровом гранитном постаменте. Вождь пролетариата изображен в полный рост, с непокрытой головой. В левой руке сжата кепка, правая заложена в карман брюк.

«Сооружение поставлено на государственную охрану в 1998 году и является объектом культурного наследия регионального значения», - напомнили в Министерстве по охране памятников истории и культуры Пензенской области.

В октябре 2023 года на портале госзакупок появились сведения о необходимости разработки проектной документации для ремонта и реставрации памятника.

В апреле 2024-го стало известно, что инженеры сделают шурфы и зондажи конструкций, чтобы исследовать и зафиксировать техническое состояние объекта. В августе министр Александр Понякин рассказал, что исследование завершено и после обобщения лабораторных данных будет сформирован перечень работ.

Ориентировочно проектные предложения должны внести в 2025 году.