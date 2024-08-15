В Пензе готовятся к ремонту памятника Ленину

15.08.2024 | 13:29

Судьба скульптуры Владимира Ильича Ленина на одноименной площади в Пензе в скором времени должна решиться. Об этом в четверг, 15 августа, на прямом эфире ЦУР рассказал министр по охране памятников истории и культуры области Александр Понякин.

По его словам, вопросы и нарекания о состоянии монумента поступают часто и они справедливы. Невооруженным глазом можно заметить, что в облицовке имеются трещины, между конструкциями появились большие зазоры, элементы расходятся. Ремонт действительно требуется.

«В настоящее время специалисты провели инженерно-техническое обследование памятника, получают и будут обобщать лабораторные данные о состоянии строительных конструкций: фундамента, основания и пьедестала памятника», - отметил министр.

Затем начнут формировать перечень необходимых работ, проектные предложения.

«Будем ориентироваться на следующий год по их внесению», - обозначил срок Александр Понякин.

Памятник Ленину установлен в 1959-м. Авторы скульптуры - Евгений Вучетич и Николай Бровкин.

В октябре 2023 года на портале госзакупок появились сведения о необходимости разработки проектной документации для ремонта и реставрации памятника.

В апреле 2024-го стало известно, что инженеры сделают шурфы и зондажи конструкций, чтобы исследовать и зафиксировать техническое состояние объекта культурного наследия регионального значения.