В Вадинском районе будут искать памятники археологии

24.10.2024 | 21:37

С 28 октября 2024 года по 31 августа 2025-го на территории Вадинского района организуют археологические исследования, сообщили в областном министерстве по охране памятников истории и культуры.

«Полевые работы будут проводиться в целях выявления объектов археологического наследия, уточнения сведений о них и планировании мероприятий по обеспечению их сохранности», - пояснили в ведомстве.

Сейчас на государственную охрану поставлены 3 объекта, которые располагаются в Вадинском районе.

С октября по декабрь археологи также работают на территории Земетчинского района. Он малоисследован и считается перспективным для выявления объектов археологического наследия.

В сентябре специалисты искали новые памятники в Бессоновском районе.