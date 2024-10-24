В Вадинском районе будут искать памятники археологии

С 28 октября 2024 года по 31 августа 2025-го на территории Вадинского района организуют археологические исследования, сообщили в областном министерстве по охране памятников истории и культуры.
«Полевые работы будут проводиться в целях выявления объектов археологического наследия, уточнения сведений о них и планировании мероприятий по обеспечению их сохранности», - пояснили в ведомстве.
Сейчас на государственную охрану поставлены 3 объекта, которые располагаются в Вадинском районе.
С октября по декабрь археологи также работают на территории Земетчинского района. Он малоисследован и считается перспективным для выявления объектов археологического наследия.
В сентябре специалисты искали новые памятники в Бессоновском районе.
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