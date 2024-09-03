В Лермонтовском сквере готовятся к установке павильонов

03.09.2024 | 13:12

В Лермонтовском сквере стартовали работы по установке туристского и туалетного модулей. Началось обустройство оснований под объекты.

«Сами павильоны доставят ближе к октябрю. Место под них было определено так, чтобы не затронуть зеленые насаждения. Конструкции четко умещаются между деревьями с учетом опор уличного освещения.

Земляные работы, связанные с прокладкой сетей канализации и водопровода, также не затрагивают деревьев. Травяной покров будет восстановлен в рамках благоустройства», - сообщили в парке Белинского, администрация которого является заказчиком.

Общий договор на оба объекта заключили с фирмой из Сергиева Посада Московской области. За конструкции придется заплатить 14 млн 250 тысяч рублей.

Бежевый туалетный модуль будет состоять из двух отдельных кабин с независимыми входами и одного технического помещения. Посередине комплекса с лицевой стороны разместят терминал оплаты с безналичным расчетом.

Сам объект, согласно техзаданию, должен быть прямоугольной формы - 2,9 х 5,8 метра, габариты кабин не менее 1,8 х 1,65 метра. Унитазы оснастят опорными откидным и неподвижным поручнями, предусмотрят крючки для костылей.

Одноэтажный модуль туристского информационного центра будет размером 3 х 8,15 метра. Внутри разместят кофейный столик, два кресла, шкаф для одежды, офисный стол, компьютер, принтер, телевизор, холодильник, микроволновку, кулер и кондиционер.

Оба модуля парк оплатит за счет средств субсидии на реализацию проектов по развитию общественной территории муниципального образования.

Туристский модуль предполагается установить до 1 октября, туалетный - до 1 ноября.