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Общество

В Пензе готовятся к открытию бюста Георга Мясникова

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В Пензе установили бюст Георга Васильевича Мясникова. Памятник около отделения Союза художников (улица Максима Горького, 41. - Прим. ред.) пока спрятан от глаз прохожих, но официально его откроют в этом году.

В Пензе готовятся к открытию бюста Георга Мясникова

Георг Мясников, уроженец Вадинского района, в 1961 году (в 35 лет) стал вторым секретарем обкома КПСС. Благодаря его деятельности в области развивались сферы образования, здравоохранения, охраны общественного порядка, пищевой промышленности, бытового обслуживания, общепита и другие.

При Георге Васильевиче были созданы многочисленные объекты культуры. По его инициативе капитально реконструированы музей-заповедник «Тарханы», музей-усадьба B. Г. Белинского, музей A. H. Радищева. При активном участии Мясникова были созданы восемь новых музеев: шесть - в Пензе (читальня Ильи Ульянова, народного творчества, литературный, Василия Ключевского, Всеволода Мейерхольда, Николая Бурденко) и два - в Пензенской области (Александра Малышкина в Мокшане и Александра Куприна в Наровчате).

Второй секретарь обкома был инициатором создания памятников, ставших визитными карточками Пензенского края (Монумент воинской и трудовой славы пензенцев, «Первопоселенец», часы «Кукушка» и другие), обустройства мест отдыха (Тропа здоровья, истоки Хопра), строительства спортивных объектов (стадион «Темп», дворец спорта «Рубин», дворец водного спорта, автодром «Вираж», велотрек «Сатурн»).

B 1986 году Георг Мясников стал первым заместителем председателя правления Советского фонда культуры, он принимал участие в деятельности многочисленных культурных организаций и центров.

Имя Г. B. Мясникова присвоено созданному им Музею одной картины, одной из улиц Пензы и школе № 58.

В Пензе готовятся к открытию бюста Георга Мясникова

В 2024 году в Пензе установят памятники бывшему губернатору Пензенской области Василию Бочкареву и председателю горисполкома Александру Щербакову.

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