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Культура

Пензенцев волнует судьба «Дома Бадигина» после вселения «тигров»

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Пензенцев беспокоит судьба культурной площадки «Дом Бадигина» на Куйбышева, 3, куда в сентябре переехал штаб молодежного отряда содействия полиции «Тигр».

«А что случилось с «Домом Бадигина»? Он столько лет служил культуре! Это же арт-пространство с выставками и концертами. Неужели мы все это потеряем?» - поинтересовался один из читателей портала PenzaInform.ru.

Его вопросы редакция сетевого издания направила в региональное министерство культуры и туризма. В понедельник, 16 октября, оттуда пришел ответ.

«Арт-пространство в здании «Дома Бадигина» продолжает свою работу, прекращение деятельности данного учреждения культуры не планируется», - говорится в документе, подписанном министром Сергеем Бычковым.

Отряд «Тигр» был создан 9 декабря 2022 года. В него входят воспитанники колледжей, техникумов и высших учебных заведений. Их главная задача - содействие полиции в охране общественного порядка. Задерживать злоумышленников в соответствии с законом молодые люди не имеют права - это прерогатива органов внутренних дел.

«Дом Бадигина» - место, где творческие люди делятся опытом друг с другом и публикой. Здесь организуют живые концерты, выставки, поэтические вечера, работает детский художественный кружок.

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