Здание бывшего кинотеатра «Родина» предложат инвестору

03.08.2023 | 13:41

Здание бывшего кинотеатра «Родина», расположенное на пересечении улиц Карла Маркса и Московской вблизи Спасского кафедрального собора, предложат инвестору. Об этом стало известно в четверг, 3 августа.

Сетевое издание «ПензаИнформ» направило в региональный минкульт обращение читателя, который поинтересовался, когда начнется реконструкция объекта и что в итоге решили в нем сделать.

«В 2023 году реконструкция здания бывшего кинотеатра «Родина» не запланирована. В перспективе рассматривается вопрос реализации инвестиционного проекта на данном объекте», - ответил министр культуры и туризма Сергей Бычков.

Между тем почти год назад, в июле 2022-го, в администрации Пензы заявляли, что проект ремонта бывшей «Родины» планируют разработать в 2023-м.

«После этого станет известен необходимый объем денежных средств для проведения строительных работ и будут определены точные сроки начала и завершения работ», - говорилось в сообщении мэрии.

При предыдущем губернаторе Иване Белозерцеве строились планы по реконструкции здания и открытию в нем Дворца бракосочетания. В феврале 2021-го сообщалось, что уже выделено 15 млн рублей на проектно-сметную документацию, которую должны были подготовить в том же году. Уточнялось, что объект сложный, поэтому ПСД будет достаточно глубокая.

Обследование показало, что отдельные конструкции и элементы находятся в аварийном или ограниченно работоспособном состоянии, несущие и ограждающие конструкции, инженерные сети, а также архитектурно-планировочные решения не отвечают современным нормам и регламентам.

Сейчас здание находится в собственности субъекта Пензенской области, учредитель объекта - региональное министерство культуры и туризма.