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Общество

Проект ремонта бывшей «Родины» планируют разработать в 2023 году

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В мэрии Пензы озвучили уточненные данные о том, кому же принадлежит здание бывшего кинотеатра «Родина», расположенное на улице Карла Маркса.

«Оно находится в собственности субъекта Пензенской области. Распоряжение этим имуществом, а также принятие решения по содержанию и проведению ремонтных работ относится к полномочиям собственника.

Разработка проектно-сметной документации на ремонтные работы запланирована на 2023 год. После этого станет известен необходимый объем денежных средств для проведения строительных работ и будут определены точные сроки начала и завершения работ», - говорится в сообщении, оставленном администрацией Пензы на странице губернатора во «ВКонтакте».

Ранее в мэрии заявили, что бывшая «Родина» в реестре муниципального имущества не значится, находится в частной собственности.

Интересовавшуюся судьбой здания подписчицу это заявление возмутило: «Как - в частной собственности, вы серьезно? Здание выкуплено областью несколько лет назад, а в прошлом году должны были представить проектно-сметную документацию реконструкции. На это были выделены немалые деньги. Я поэтому и пишу на странице губернатора, а не мэра, потому что это областная, а не городская собственность».

Тогда представитель мэрии пообещал уточнить информацию о том, кому сейчас принадлежит здание, и дать ответ позднее.

Обращения горожан по поводу бывшей «Родины» поступают в адрес не только губернатора, но и редакции сетевого издания «ПензаИнформ».

«Когда его наконец отремонтируют и откроют? Все жители с нетерпением ждут новый Дворец бракосочетания. Хотелось бы, чтобы это было что-то типа казанского центра семьи»; «Такое красивое сооружение! В таком красивом месте! И в таком ужасном виде! Из-за этого благоустройство всей зоны, прилегающей к Спасскому собору, кажется неоконченным. Были же планы превратить «Родину» в Дворец бракосочетания, хорошая была идея, но воз, как говорится, и ныне там. Бросили все», - высказывались люди.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Все жители с нетерпением ждут новый Дворец бракосочетания
Но не на месте кинотеатра «Родина».

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Такое красивое сооружение! В таком красивом месте! И в таком ужасном виде! Из-за этого благоустройство всей зоны, прилегающей к Спасскому собору, кажется неоконченным. Были же планы превратить «Родину» в Дворец бракосочетания, хорошая была идея, но воз, как говорится, и ныне там. Бросили все», - высказывались люди.
Запредельный уровень двойных стандартов и лицемерия! Ужас! Кровь в жилах стынет от высказываний таких «людей»! Ведь эти «люди» нагло и ценично забыли о сквере имени 40-летия Комсомола с монументом «Слава Героям» открытым 9 мая 1970 года. Эти «люди» не видят, в каком состоянии памятник и сам сквер? А ведь это буквально напротив здания бывшего кинотеатра «Родина».

Гость||

Сделают капитальный ремонт за счёт бюджета и подарят здание попам.

Предсказуемо это все

Гость||

скорее всего к этому времени.она совсем развалится.....

Гость||

Гость писал(a):

скорее всего к этому времени.она совсем развалится.....
Или её развалят как планетарий которого не спас даже официальный статус объекта культурного наследия регионального значения.

Гость||

Собственник субъекта Пензенской области кто?

Гость||

Гость писал(a):

Собственник субъекта Пензенской области кто?
Совсем дурачок? Собственник Пензенская область т.е. областная собственность. Чего тебе непонятно?

Имя: Гость
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