Проект ремонта бывшей «Родины» планируют разработать в 2023 году

18.07.2022 | 15:51

В мэрии Пензы озвучили уточненные данные о том, кому же принадлежит здание бывшего кинотеатра «Родина», расположенное на улице Карла Маркса.

«Оно находится в собственности субъекта Пензенской области. Распоряжение этим имуществом, а также принятие решения по содержанию и проведению ремонтных работ относится к полномочиям собственника.

Разработка проектно-сметной документации на ремонтные работы запланирована на 2023 год. После этого станет известен необходимый объем денежных средств для проведения строительных работ и будут определены точные сроки начала и завершения работ», - говорится в сообщении, оставленном администрацией Пензы на странице губернатора во «ВКонтакте».

Ранее в мэрии заявили, что бывшая «Родина» в реестре муниципального имущества не значится, находится в частной собственности.

Интересовавшуюся судьбой здания подписчицу это заявление возмутило: «Как - в частной собственности, вы серьезно? Здание выкуплено областью несколько лет назад, а в прошлом году должны были представить проектно-сметную документацию реконструкции. На это были выделены немалые деньги. Я поэтому и пишу на странице губернатора, а не мэра, потому что это областная, а не городская собственность».

Тогда представитель мэрии пообещал уточнить информацию о том, кому сейчас принадлежит здание, и дать ответ позднее.

Обращения горожан по поводу бывшей «Родины» поступают в адрес не только губернатора, но и редакции сетевого издания «ПензаИнформ».

«Когда его наконец отремонтируют и откроют? Все жители с нетерпением ждут новый Дворец бракосочетания. Хотелось бы, чтобы это было что-то типа казанского центра семьи»; «Такое красивое сооружение! В таком красивом месте! И в таком ужасном виде! Из-за этого благоустройство всей зоны, прилегающей к Спасскому собору, кажется неоконченным. Были же планы превратить «Родину» в Дворец бракосочетания, хорошая была идея, но воз, как говорится, и ныне там. Бросили все», - высказывались люди.