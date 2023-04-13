В драмтеатре устроили фотовыставку спектаклей по пьесам Островского

13.04.2023 | 21:01

Борис Тишулин в детстве и юности Александра Островского особо не читал, не любил, не понимал. Все изменилось, когда он пришел работать фотографом в областной драматический театр.

«Оказалось, это такая мощь, такая глубина», - признал Борис Тишулин.

На выставке «Островский на сцене драматического театра» представлено 32 фотографии спектаклей по пьесам великого драматурга за последние 70 лет. С 1952 по 2022 год.

Александр Николаевич всегда был и остается самым ставящимся автором в главном храме Мельпомены области, что доказывают и снимки фотографов разных поколений, и запечатленные на них актеры. Например, с Горьким и Чеховым такой любви в Пензе не сложилось.

«Если брать только период после 1917 года, в пензенском драмтеатре было поставлено 52 спектакля по пьесам Островского. Любой практически актер пензенского драмтеатра играл в этих пьесах», - рассказал руководитель литературно-драматургической части Пензенского драматического театра Виталий Соколов.

«Островский - автор, который заходит во все времена и во всех ситуациях», - подчеркнул художественный руководитель Пензенского драматического театра Сергей Казаков.

Гости, пришедшие на открытие фотовыставки, могли попить, как персонажи Островского, чая с вареньем, получить автографы у любимых артистов, выступавших здесь в образах героев пьес Александра Николаевича.

«Я сегодня в роли Николая Шаблова. Это персонаж из пьесы «Поздняя любовь», - отметил актер Пензенского драматического театра Павел Тачков.

Ну а тем, кто пришел на постановку «На бойком месте», уже при входе постарались создать атмосферу того времени, где все происходящее оказывается таким актуальным и для дня сегодняшнего.