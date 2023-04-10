Пензу посетила легендарная оперная дива Любовь Казарновская

10.04.2023 | 20:15

В этот раз легендарная оперная дива приехала в Пензу в первую очередь как наставник. Любовь Казарновская вышла на сцену Центра культуры и досуга вместе со своими лучшими воспитанницами.

«Такое счастье приехать в ваш город, который я посещала уже несколько раз, и застать такую роскошную погоду, столько солнца, столько улыбающихся прекрасных лиц на улице», - отметила певица.

С произведения такого же жизнерадостного композитора и начался концерт. Арию итальянского автора Джоаккино Россини исполнила София Дубровицкая, лауреат международных конкурсов и ученица Любови Казарновской.

Каждое следующее выступление восходящих звезд оперной сцены предварял рассказ их педагога, чтобы публика понимала, о чем поют девушки. Лейтмотивом через весь концерт проходила мысль о разнообразии женских характеров.

Арию из оперы «Свадьба Фигаро» исполнила Яна Охапкина.

Еще одна ученица Любови Юрьевны - Юлия Фадеева, обладательница насыщенного низкого голоса.

Казарновская, помимо концертной программы, также провела прослушивание пензенских вокалисток и дала мастер-класс.