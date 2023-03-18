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Культура

Пензенцев приглашают на вернисаж импрессиониста Д. Сысоева

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Север, Крым, Санкт-Петербург, Урал и родной Заречный - изображая на холстах красоты русских земель, Дмитрий Сысоев пришел к собственному стилю в импрессионизме.

«Был в Черногории, Чехии - надо сказать, там пейзажи скучнее, чем у нас. Здесь намного разнообразнее, четыре времени года - это для художника вообще здорово», - рассказал живописец.

«Вроде бы за восемь лет удивляться уже нечему, но было хорошее чувство такого легкого шока», - отметил директор картинной галереи им. К. А Савицкого Кирилл Застрожный.

В учреждении культуры открылся вернисаж из 99 полотен живописца. Это работы, созданные художником, за последние 20 лет. Помнит автор и свое первое творение маслом.

«Наш Зареченский 18-й микрорайон, когда его еще не было. Это небольшой этюд, у меня дома висит, совсем маленький, 15×20, на картонке», - пояснил Дмитрий Сысоев.

Экспозицию мастер назвал «Цвет и свет», поскольку игра этих двух элементов составляет основу импрессионизма. Выставка посвящена 50-летию автора.

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Источник — ТРК «Наш дом», Анастасия Жукова
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