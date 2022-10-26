Культура

Пензенцы выступили на фестивале «Не расстанусь с комсомолом»

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Произведения о молодости, романтике, дружбе, труде прозвучали в стенах Центра хоровой и вокальной культуры. На фестивале «Не расстанусь с комсомолом» выступили свыше 20 творческих коллективов города.

«Заявки подают из разных ветеранских объединений. Здесь и чтецы, и артисты, и певцы, и актеры - все что угодно», - отметил солист ансамбля «Старгород» Анатолий Николаев.

Татьяна Ивановна Цыкунова из ансамбля «Околица» вместе с друзьями подготовила две песни. Участвовать в фестивале коллектив решил сразу и не раздумывая.

«Вспомнить свои молодые годы, как мы были когда-то комсомольцами, взбодриться», - рассказала Татьяна Цыкунова.

Ни один артист не ушел с мероприятия с пустыми руками. Каждого наградили дипломом участника.

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Источник — ТРК «Наш дом», Анастасия Жукова
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