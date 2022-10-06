В Пензе выступили коллективы центра хореографического искусства

06.10.2022 | 20:40

На одной сцене оказались все творческие коллективы центра хореографического искусства. Выступали по очереди артисты разного возраста.

В учреждении культуры открылся очередной творческий сезон - 65-й по счету.

«У нас не только танцевальные коллективы - есть и вокальные. Около 700 участников. Конечно, главные наши коллективы - ансамбль «Вензеля», «Метаморфоза», «Галатея». Сезон будет наполнен большими событиями, потому что все хотят творить и создавать», - рассказал директор Центра хореографического искусства г. Пензы Валерий Ануфриев.

Анатолий Попович - руководитель ветеранского танцевального ансамбля «Возрождение». Его коллективу в этом году присвоили звание народного.

«Стремимся к новым свершениям, к более сложным танцам, к более высоким победам. Надеемся, чтобы к нам пришли еще мужчины или мужчины с женщинами. Ждем, потому что нам подпитка нужна», - отметил Анатолий Попович.

На общем концерте каждый из ансамблей и хоров представил по одному номеру.