В Пензе выступили коллективы центра хореографического искусства

На одной сцене оказались все творческие коллективы центра хореографического искусства. Выступали по очереди артисты разного возраста.
В учреждении культуры открылся очередной творческий сезон - 65-й по счету.
«У нас не только танцевальные коллективы - есть и вокальные. Около 700 участников. Конечно, главные наши коллективы - ансамбль «Вензеля», «Метаморфоза», «Галатея». Сезон будет наполнен большими событиями, потому что все хотят творить и создавать», - рассказал директор Центра хореографического искусства г. Пензы Валерий Ануфриев.
Анатолий Попович - руководитель ветеранского танцевального ансамбля «Возрождение». Его коллективу в этом году присвоили звание народного.
«Стремимся к новым свершениям, к более сложным танцам, к более высоким победам. Надеемся, чтобы к нам пришли еще мужчины или мужчины с женщинами. Ждем, потому что нам подпитка нужна», - отметил Анатолий Попович.
На общем концерте каждый из ансамблей и хоров представил по одному номеру.
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀