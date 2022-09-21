Культура

Пензенцев приглашают на концерт проекта «Симфоническое «Кино»

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В воскресенье, 2 октября, в Пензе состоится концерт проекта «Симфоническое «Кино». Его представляют гитарист легендарной группы Юрий Каспарян и сын Виктора Цоя, продюсер Александр Цой.

Совместно с большим симфоническим оркестром музыканты подготовили программу, в которую вошли лучшие песни Виктора Цоя.

Юрий Каспарян - ближайший друг и соратник знаменитого музыканта, именно его гитарные партии стали визитной карточкой многих песен группы «Кино».

В программе концерта собраны самые известные хиты, слова которых знают и помнят многие. Это композиции из альбомов «Группа крови» и «Звезда по имени Солнце», а также безымянного, так называемого «Черного альбома», знаменитого песнями «Кукушка» и «Кончится лето». Это был восьмой и последний студийный альбом рок-группы. Виктор Цой и Юрий Каспарян успели записать его в демоверсии в том самом 1990 году, когда лидер группы погиб в автомобильной катастрофе.

Выступление артистов будет сопровождать тематический мультимедийный видеоряд, который разработал Александр Цой.

Официально проект существует более 10 лет, но гастролирует редко. Мероприятие в Пензе пройдет в рамках концертного тура, посвященного 60-летию Виктора Цоя.

Приобрести билеты можно в кассах филармонии, а также на сайте организаторов concert-kino.ru.

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