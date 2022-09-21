Культура

Ансамбль «Каблучок» выступил на фестивале в Ростове-на-Дону

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На сцене в центре Ростова-на-Дону выступил народный хореографический ансамбль «Каблучок». Администрация города и Министерство культуры России пригласили пензенский коллектив принять участие в международном фестивале купечества имени А. П. Чехова.

«Помимо этого, мы участвовали в Дне города. Город знает, любит Пензу, мы являемся городом-партнером Ростова-на-Дону. Фестиваль был потрясающий. Во-первых, съехалось очень много городов России, были приглашены такие страны, как Турция, Казахстан, Беларусь, Сейшелы, Индия, то есть был очень большой культурный обмен», - рассказала художественный руководитель народного хореографического ансамбля «Каблучок» Оксана Докина.

«Каблучок» привез четыре постановки, и каждую зритель горячо встретил.

«Была свобода действий, хотелось показать себя. Мы расправили свои крылья», - отметила артистка народного хореографического ансамбля «Каблучок» Ксения Ротанина.

Отдыхать после масштабного фестиваля пензенские артисты будут недолго. Совсем скоро они примут участие в международном хореографическом конкурсе, а к Новому году планируют провести сольный концерт.

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Источник — ТРК «Наш дом», Марина Стульникова
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