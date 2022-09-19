В Пензе провели детский фольклорный конкурс «Тургай»

19.09.2022 | 20:16

Сурский край - территория талантов. Это в очередной раз подтвердили ребята, которые приняли участие в V межрегиональном детском фольклорном конкурсе «Тургай». Организатором выступила татарская национально-культурная автономия Пензенской области.

«Я думаю, что такие фестивали будут давать возможность нашим юным поколениям становиться лучше, интереснее. И такие фестивали дают и зарождают новые звездочки, поэтому спасибо большое участникам и наставникам», - отметил заместитель министра культуры и туризма Пензенской области Ильдар Мавлюдов.

Мероприятие прошло в рамках культурно-просветительского фестиваля «Территория талантов» в два этапа. Сначала члены жюри заочно отобрали более 40 лучших видеоработ из 120. А затем ребята продемонстрировали свои таланты на сцене областной библиотеки имени Лермонтова.

«Я три дня смотрел. У меня сухие уже были глаза, но я всех отсмотрел, всех-всех-всех: и маленьких, и взрослых, и коллективы все. Я отвечал за вокалистов, за детей, которые для меня оказались самыми подающими надежду», - рассказал член жюри Альберт Ибраев.

Проект направлен на укрепление единства российского народа, поэтому в нем принимали участие юные артисты не только из Пензенской области, но и из Казани, ДНР и ЛНР.

«Очень отрадно, что на этом конкурсе не только ребята показывают свои таланты, но мы их воспитываем в духе дружеского взаимодействия с другими национальностями. Ребята учатся сохранять и приумножать свою национальную культуру, и мы стремимся показать, что Сурский край - это не только территория талантов, но и территория межкультурного пространства», - подчеркнула заместитель председателя татарской национально-культурной автономии области Винера Мухамеджанова.

Победителей и лауреатов определили в шести номинациях.