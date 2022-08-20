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Культура

В Богословке день села отметили при участии российской звезды

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В Богословке отметили день села. Хедлайнером мероприятия стал звезда нулевых Игорек. На разогреве выступили местные творческие коллективы.

Первым в программе прозвучал хит, который полюбился публике 20 лет назад и принес Игорьку мгновенную славу.

В Пензу певец приезжал неоднократно, но за ее пределами концерт дал впервые. По счастливой случайности директором местного развлекательного центра оказалась его подруга. Предложение выступить здесь артист сначала принял за шутку.

«Я сначала подумал: ну какое село, вы смеетесь, что ли, у меня - стадионы, дискотеки, клубы. А сейчас я такой счастливый! Не зря приехал», - рассказал исполнитель Игорь Сорокин.

Игорек читает рэп, но на концерте было что-то и в стиле кантри, например грузовик, заменивший собой сцену. Сам музыкант креатив организаторов оценил.

«Я был в шоке: задний конец, какой-то КамАЗ стоит - первый раз за 30 лет!» - прокомментировал Игорь Сорокин.

Представителей старшего поколения сразу подкупили знакомые мотивы, а вот молодежь сначала прислушивалась, но в итоге в восторге остались все.

«Очень неожиданно, что посетил. Было мало людей, потом, когда услышали, что пришел Игорек, все прибежали, начали петь. Классный мужик, все понравилось», - поделились впечатлениями жители Богословки.

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Источник — ТРК «Наш дом», Анастасия Жукова
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