В Пензе юные художники изобразили на холстах Петра Великого

14.07.2022 | 21:06

Личность Петра Великого настолько яркая, что его образ воплощали в живописи мастера всего мира. Свое видение персоны императора отобразили на холстах и воспитанники художественной школы № 3 г. Пензы. Преподаватели организовали выставку, которую посвятили 350-летию со дня рождения Петра I, а также подробно рассказали о его правлении и влиянии на культуру и искусство.

«Показывали картинки, изображения, фотографии совместно со школой, где они проходят историю, они знают много о Петре. А самым маленьким детям, которые рисовали Петра, мы читали и показывали», - сообщила преподаватель ДХШ № 3 г. Пензы Ирина Щелокова.

Выставка проходит в онлайн-формате. Все работы разместили в аккаунтах учебного заведения в социальных сетях. Так их сможет увидеть больше людей.

Работа Екатерины Сударчиковой, выполненная масляной пастелью, завоевала серебро. На ее картине император перенесся в будущее, чтобы увидеть Зимний дворец. Здание построили по проекту Петра спустя 40 лет после его смерти, в годы правления Екатерины II.