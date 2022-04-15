В Пензе представили методическое пособие «Путь провинциала»

15.04.2022 | 19:43

«Путь провинциала» по маршруту Пенза - Белинский - в Литературном музее автор презентовал новое методическое пособие.

«Это книга из серии «Здравствуйте, я ваш экскурсовод», и серия будет способствовать развитию внутреннего туризма», - сообщила экскурсовод Татьяна Кайманова.

Презентация открыла череду мероприятий, посвященных IV Межрегиональному литературному фестивалю «Белинская весна», который в этом году состоится 5 июня.

«Я вижу, как вы держите эту книгу в руках, и по-хорошему вам завидую, потому что вы только будете с ней знакомиться, а у меня она дома и я уже заканчиваю это знакомство», - рассказала генеральный директор объединения литературно-мемориальных музеев области Наталья Полева.

В следующих выпусках серии «Здравствуйте, я ваш экскурсовод» запланированы маршруты Пенза - Наровчат и Пенза - Радищево.