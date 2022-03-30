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Культура

Пензенские школьники отыскали клад на «Острове сокровищ»

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Пензенский драматический настежь распахнул двери для юных зрителей. После снятия ограничений несовершеннолетним разрешено посещать спектакли целыми классами, группами. Учителя школ, преподаватели разных театральных студий привели своих воспитанников на мюзикл под названием «Остров сокровищ».

На сцену вышли артисты московских музыкальных театров и мюзиклов. Это интерактивный спектакль, где герои общаются с юной публикой, просят помощи в таком нелегком деле, как поиск морских кладов.

В выходные мальчишек и девчонок, а также их родителей вновь ждут в драматическом театре - на спектакле «Бременские музыканты» в исполнении петербургской труппы.

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Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Горелов
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