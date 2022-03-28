В Пензе двухметровый сурок рассказал детям о степном грызуне

28.03.2022 | 19:43

На территории Пензенской области этих животных осталось совсем немного, около 25-30 особей. Тем не менее их популяция постепенно растет. Сурок занесен в Красную книгу региона. Увидеть его в дикой природе - задача нелегкая, но вот учащимся лицея № 73 в какой-то степени повезло. К ним в гости пришел Степа - актер в костюме грызуна.

В областной библиотеке имени Лермонтова стартовала Неделя краеведения. Каждый день для ребят из разных школ будут устраивать небольшие интерактивные занятия, посвященные истории их малой родины.

Открылась семидневка уроком о сурках.

«Очень интересно. У нас даже кошка как сурок стоит иногда. Они умеют своим свистом предупреждать сородичей. Взял бы домой, да только нельзя, это же исчезающее животное», - отметил школьник Матвей Малков.

«Дело в том, что заповедник «Приволжская лесостепь» с 2014 года работает по программе по восстановлению популяции степного сурка, занесенного в Красную книгу Пензенской области. Сурка спасаем, и не только сурка кстати говоря. Сохраняем уникальные степи северного типа и типичные лесные экосистемы Среднего Поволжья», - рассказала заместитель директора государственного заповедника «Приволжская лесостепь» Оксана Якушева.

После завершения мероприятия каждый ребенок хотел сфотографироваться с сурком. Ведь неизвестно, когда еще появится возможность увидеть двухметрового грызуна.