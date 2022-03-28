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Культура

В Пензе двухметровый сурок рассказал детям о степном грызуне

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На территории Пензенской области этих животных осталось совсем немного, около 25-30 особей. Тем не менее их популяция постепенно растет. Сурок занесен в Красную книгу региона. Увидеть его в дикой природе - задача нелегкая, но вот учащимся лицея № 73 в какой-то степени повезло. К ним в гости пришел Степа - актер в костюме грызуна.

В областной библиотеке имени Лермонтова стартовала Неделя краеведения. Каждый день для ребят из разных школ будут устраивать небольшие интерактивные занятия, посвященные истории их малой родины.

Открылась семидневка уроком о сурках.

«Очень интересно. У нас даже кошка как сурок стоит иногда. Они умеют своим свистом предупреждать сородичей. Взял бы домой, да только нельзя, это же исчезающее животное», - отметил школьник Матвей Малков.

«Дело в том, что заповедник «Приволжская лесостепь» с 2014 года работает по программе по восстановлению популяции степного сурка, занесенного в Красную книгу Пензенской области. Сурка спасаем, и не только сурка кстати говоря. Сохраняем уникальные степи северного типа и типичные лесные экосистемы Среднего Поволжья», - рассказала заместитель директора государственного заповедника «Приволжская лесостепь» Оксана Якушева.

После завершения мероприятия каждый ребенок хотел сфотографироваться с сурком. Ведь неизвестно, когда еще появится возможность увидеть двухметрового грызуна.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — ТРК «Наш дом», Демид Густов
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Степа - актер в костюме грызуна.
А раньше Стёпа был актёром в форме милиционера.

Гость||

На мою тещу похож.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Сурка спасаем, и не только сурка кстати говоря.
Сильное заявление. Проверять я его конечно не буду.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

неизвестно, когда еще появится возможность увидеть двухметрового грызуна.
В Пензе таких много.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

У нас даже кошка как сурок стоит иногда.
Как суслик, емнип.

Гость||

https://r.penzainform.ru/d/storage/news/015a/00056ad9/439083-overbig.jpg

Имя: Гость
Комментарий:

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