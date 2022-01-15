Культура

В Пензе открылась фотовыставка, посвященная Дню заповедников

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Не тронутое рукой человека первозданное Поволжье запечатлено на фотографиях. В краеведческом музее открылась выставка, посвященная Дню заповедников и национальных парков. Он отмечается в январе.

«В экспозиции - 30 фотографий заповедных территорий наших ближайших соседей: Башкирии, Пермского края, Мордовии, Чувашии, степей Оренбуржья», - уточнила заместитель директора заповедника «Приволжская лесостепь» Оксана Якушева.

Животные, цветы, реки, горы - все на снимках. Пензенская область представлена на выставке фотографиями «Перед грозой» и «Прострел раскрытый». Они сделаны в заповеднике «Приволжская лесостепь», большей частью расположенном на территории региона.

Впрочем, не только в особо охраняемых местах, но и в целом в Сурском крае проводится работа по восстановлению различных видов растений, животных, птиц.

«Более 50 лет не было удивительно красивой небольшой хищной птицы - тювика. Его даже исключили из Красной книги Пензенской области, потому что ну нет - и нет. А в этом году нашли гнездо с птенцами», - рассказала государственный инспектор Управления Росприроднадзора по Пензенской области Татьяна Красноносова.

Фотовыставка дала старт новому проекту. В его рамках пензенцев намерены ознакомить с разными нетронутыми уголками страны - заповедниками и национальными парками не только Поволжья, но и Северного Кавказа, Сибири, Дальнего Востока.

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Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Кошелев
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