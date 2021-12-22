Культура

В драмтеатре идут репетиции новогоднего спектакля

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На большой сцене драматического театра идут репетиции новогоднего спектакля для юных зрителей. Уже 24 декабря здесь пройдет первая благотворительная елка - губернаторская. Второй сезон подряд из-за пандемии дети не встанут в хоровод у зеленой красавицы, но чудо все же случится.

«Это будет такой интерактив: и Дед Мороз, и Снегурочка, и зажигание елочки - все, что положено. Но это будет на сцене театра, а дети будут сидеть в зале», - пояснил художественный руководитель Пензенского драматического театра Сергей Казаков.

Затем гостей ждет музыкальный спектакль «Муха-цокотуха». Впервые его поставили десять лет назад, и вот добрая и светлая сказка по мотивам произведения Корнея Чуковского вновь в репертуаре - с новыми костюмами и музыкальной аранжировкой.

«У актеров много интересных находок», - рассказал режиссер-постановщик Василий Конопатин.

Одна из исполнительниц роли Мухи-цокотухи - Юлия Кузнецова. Она будет и на сцене, и в зале.

«Это была первая сказка, которую я выучила в два годика, читала ее наизусть, она для меня знаковая. Праздник детям - это всегда радость, потому что веришь в чудо, как ребенок», - отметила актриса Пензенского драматического театра Юлия Кузнецова

Новогодние представления в театре для юных пензенцев продлятся до 9 января включительно. Не останутся без культурной программы в праздники и взрослые зрители.

«На малой сцене будут идти спектакль «Мужчина к празднику» - мы его специально с большой сцены переносим на малую, очень красивый спектакль, веселый, предновогодний - и спектакль «Одиноким предоставляется крыша», - сообщил Сергей Казаков.

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Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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