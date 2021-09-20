Пензенские третьеклассники получили «Культурные дневники»

20.09.2021 | 16:16

В образовательные учреждения Пензенской области поступили «Культурные дневники школьника», предназначенные для того, чтобы дети и их родители могли сохранить память об увлекательных путешествиях, выставках, представлениях и других событиях.

Дневники получили ученики третьих классов.

В издании представлено большое количество разделов, среди них, к примеру: «Кругом родные все места», «В «Культурную субботу» - по музеям и выставочным залам», «Книг заветные страницы...», «Никто не забыт...», «По святым местам», «Туризм и отдых», «Семейные традиции и праздники», «По историческим местам моей малой родины вместе с региональными проектами», «Сохраним для себя и потомков».

«В конце каждого блока есть информация о культурных мероприятиях, которые школьник и его семья смогут посетить, принять личное участие. Кроме того, «Культурный дневник» знакомит учеников с интересными культурными проектами их ровесников, публикует фотографии ребят с мероприятий «Культурной субботы», рассказывает о таких крупных всероссийских проектах, как «Культура для школьников», «Всероссийская школьная летопись», «Вагон знаний», - сообщили в пресс-службе регионального минобра.