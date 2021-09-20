Культура

Пензенские третьеклассники получили «Культурные дневники»

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В образовательные учреждения Пензенской области поступили «Культурные дневники школьника», предназначенные для того, чтобы дети и их родители могли сохранить память об увлекательных путешествиях, выставках, представлениях и других событиях.

Дневники получили ученики третьих классов.

В издании представлено большое количество разделов, среди них, к примеру: «Кругом родные все места», «В «Культурную субботу» - по музеям и выставочным залам», «Книг заветные страницы...», «Никто не забыт...», «По святым местам», «Туризм и отдых», «Семейные традиции и праздники», «По историческим местам моей малой родины вместе с региональными проектами», «Сохраним для себя и потомков».

«В конце каждого блока есть информация о культурных мероприятиях, которые школьник и его семья смогут посетить, принять личное участие. Кроме того, «Культурный дневник» знакомит учеников с интересными культурными проектами их ровесников, публикует фотографии ребят с мероприятий «Культурной субботы», рассказывает о таких крупных всероссийских проектах, как «Культура для школьников», «Всероссийская школьная летопись», «Вагон знаний», - сообщили в пресс-службе регионального минобра.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

«По святым местам»
А почему детей вовлекают в религию? Это мерзко.

Гость||

Гость писал(a):

«По святым местам»

А почему детей вовлекают в религию? Это мерзко.

Кто за это голосовал?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Семейные традиции и праздники»
А нет ли в этом разделе пропаганды РПЦ?

Гость||

А почему сейчас, а не на Новый Год, к примеру?...

Гость||

Гость писал(a):

почему детей вовлекают в религию?
да ладно, напишут какую нибудь фигню там. все равно никому из современных здоровых детей это не интересно. напишут и забудут.

Гость||

Гость писал(a):

да ладно, напишут какую нибудь фигню там. все равно никому из современных здоровых детей это не интересно. напишут и забудут.
А потом ещё в школе расскажут "какую нибудь фигню" на уроке. Так потихоньку-помаленьку детей будут окучивать.

Имя: Гость
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