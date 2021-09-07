Культура

В Пензе у Спасского собора пройдет епархиальный концерт

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В воскресенье, 12 сентября, на Соборной площади в Пензе состоится епархиальный концерт «За веру и Отечество», посвященный 800-летию со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского.

Перед пензенцами выступят архиерейский детский хор Пензенской епархии, смешанный хор духовной семинарии, камерный оркестр колледжа искусств, студия сценического фехтования «Бранд».

В концерте прозвучит музыка Сергея Прокофьева, архидиакона Романа (Тамберга), Михаила Глинки, Ирины Болдышевой, Андрея Эшпая, Максима Дунаевского, митрополита Ионафана (Елецких).

Слушателей ждут композиции на стихи Николая Рубцова, Роберта Рождественского, Константина Симонова, Александра Болонина.

Начало концерта в 11:00, сообщили в пресс-службе Пензенской епархии.

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Гость||

Какой концерт ведь День города отменили или епархию режим повышенной готовности продленный Симоновым не касается?

Гость||

вся наша жизнь один сплошной сегодня концерт

Гость||

Кто дал разрешение на проведение массового мероприятия?

Гость||

Если соберётся более 50 человек, организаторов покарают?

Гость||

Зачем?

Гость||

Кто решил заменить день города вот этими концертами?

Имя: Гость
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