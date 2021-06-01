Культура

Юные пензенцы устроили концерт на Фонтанной площади

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В центре Пензы балом правили юные горожане. На фонтанной площади они пели, танцевали, знакомились с декоративно-прикладным творчеством, играли.

На сцену вышли воспитанники разных творческих коллективов: хореографических ансамблей и студий, вокальных школ. Ребята показывали лучшие номера за последний год.

Под открытым небом маленькие пензенцы отмечали свой праздник - Международный день защиты детей.

«Это город детства, город радости, город солнца, поэтому в этом городе веселятся, радуются своему празднику сами дети», - рассказала заведующая отделом Центра культуры и досуга г. Пензы Регина Сушкова.

Все юные артисты после окончания общего концерта получили небольшие подарки.

Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Кошелев
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Гость||

У меня теща кажды день концерты устраивает.

Гость||

Уберите с фонтана воровского либерастного Иван-коня. Там отдыхают дети...

Гость||

Гость писал(a):

Уберите с фонтана воровского либерастного Иван-коня. Там отдыхают дети...
Ты когда сдаваться к психиатру пойдёшь?

Гость||

Гость писал(a):

Ты когда сдаваться
Тебя "сладенький" это беспокоит?

Имя: Гость
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