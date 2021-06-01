Юные пензенцы устроили концерт на Фонтанной площади

В центре Пензы балом правили юные горожане. На фонтанной площади они пели, танцевали, знакомились с декоративно-прикладным творчеством, играли.
На сцену вышли воспитанники разных творческих коллективов: хореографических ансамблей и студий, вокальных школ. Ребята показывали лучшие номера за последний год.
Под открытым небом маленькие пензенцы отмечали свой праздник - Международный день защиты детей.
«Это город детства, город радости, город солнца, поэтому в этом городе веселятся, радуются своему празднику сами дети», - рассказала заведующая отделом Центра культуры и досуга г. Пензы Регина Сушкова.
Все юные артисты после окончания общего концерта получили небольшие подарки.
У меня теща кажды день концерты устраивает.