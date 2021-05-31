В Николаевке появится макет торгового поста на Аляске

31.05.2021 | 19:40

Под открытым небом в Николаевке появится деревянный макет торгового поста на Аляске, основанного российско-американской компанией в 1833 году. В ходе встречи представителей клуба «45-й меридиан» и жителей села, приуроченной ко дню рождения исследователя и путешественника Лаврентия Загоскина, обсудили работу над проектом «Юконский ворон».

Участники встречи подробно рассмотрели план-схему деревянного макета, который будет построен вокруг памятника Загоскину. Между обсуждениями устроили музыкальную паузу.

Проект «Юконский ворон» планируют завершить осенью этого года.