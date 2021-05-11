В Пензе готовят выставку фоторабот гуманиста Дайсаку Икеды

11.05.2021 | 18:53

Полюбоваться горой Фудзи, цветущей сакурой и пейзажами разных стран мира пензенцы смогут в фойе библиотеки имени М. Ю. Лермонтова. 12 мая здесь откроется выставка фотографий Дайсаку Икеды - буддийского философа, миротворца, писателя, поэта.

60 работ японского автора объехали многие государства. То, что экспозиция попала в город на Суре, связано с тем, что организаторы узнали об интересе пензенской библиотеки к Стране восходящего солнца.

«У нас с 2019 года проходили курсы японского языка для начинающих. Мы надеемся, что все-таки будут курсы и для продолжающих, вместе с преподавателем Дашей Егоровой. Сейчас как раз мы готовим видеокурс по японскому языку. Мне кажется, что японцы прознали», - отметила главный библиотекарь областной библиотеки им. М. Ю. Лермонтова Мария Ахметова.

Дайсаку Икеда основал целый ряд учреждений, воплощающих в жизнь идеи гуманизма и милосердия, он лауреат премии мира ООН. Но, по мнению Марии Ахметовой, работы японца интересны и сами по себе - если не знать, насколько знаменит их автор.

«Это действительно очень красиво. Думаю, человек уже набил руку», - подчеркнула Мария Ахметова.

Познакомиться с Дайсаку Икедой лично пензенцам не удастся. Его приезд на открытие выставки не планируется: философу - уже за 90.