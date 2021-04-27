Для пензенцев сыграли произведения Л. ван Бетховена

27.04.2021 | 20:27

Музыканты московского камерного ансамбля RUSQUARTET привезли программу «О серьезном и не очень». Этот коллектив уже давал концерт в городе на Суре, правда, тогда еще не было построено современное здание областной филармонии.

«Безумно рады, что такой чудесный зал! Мы в органном зале сегодня играем - акустика потрясающая, и выглядит он великолепно. Мы очень воодушевлены и вдохновлены», - отметила художественный руководитель ансамбля Анна Янчишина.

В этом году струнному квартету исполняется 20 лет. За эти годы музыканты объехали всю Россию, страны зарубежья. RUSQUARTET - победитель престижных международных конкурсов. В Пензе играли произведения Л. ван Бетховена.

«Когда человек делает это искренне, с самоотдачей и любит собственное дело, тогда и успех есть определенный», - сообщила Анна Янчишина.