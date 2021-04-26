Артисты «Первой скрипки» сыграли сказку «Теремок на новый лад»

26.04.2021 | 19:13

Почти год артисты репетировали спектакль длительностью 15 минут - но результат того стоил. Получилась забавная сказка «Теремок на новый лад». Премьера состоялась в малом зале драматического театра.

Инклюзивная группа лаборатории актерского мастерства «Первая скрипка» состоит из ребят особенных и без нарушений в развитии. Социальный проект существует не один год, он помогает детям раскрыться. Они учатся общению, на сцене раскрепощаются.

«Работать интересно, приятно и благодарно, потому что от них исходит энергия, особенно от родителей, когда они видят результат», - отметил художественный руководитель Пензенского драматического театра Сергей Казаков.

Каждый из актеров понимал, что он в команде. Все старались не подвести труппу в целом и растрогали зрителей душевной игрой.

«Я на первом представлении был - они сейчас выросли, артисты стали уже. На третьем представлении у них вообще будет хорошо все», - рассказал зритель Владимир Нестеров.

«Замечательно. Большая работа, большой труд. Получилось волшебно», - оценила зрительница Татьяна Растина.