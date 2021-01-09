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Культура

В Пензе труппа слабослышащих артистов показала новый спектакль

Печать

Слабослышащие артисты прониклись творчеством Эльдара Рязанова и с помощью жестов постарались передать всю атмосферу Нового года. Премьера спектакля под названием «Карнавальная ночь» прошла в Центре культуры и досуга. В представление включили хореографические и театрализованные постановки, а также песни из любимой многими киноленты.

Новогодний хит про пять минут, по прошествии стольких лет не потерявший своей актуальности, исполнила Юлия Мещерякова, сыгравшая роль Леночки Крыловой. В фильме активистку, радеющую за общее дело, блистательно сыграла Людмила Гурченко.

«Да, мой характер похож на героиню - правильная, честная, жизнерадостная, всегда хочет хороших отношений со всеми людьми», - рассказала актриса Юлия Мещерякова.

Это уже второй спектакль труппы, состоящей из людей с ограниченными возможностями здоровья. Первая постановка, «Восьмое чудо света», имела колоссальный успех. Ее должны были увидеть и жители соседних регионов, однако гастроли отменили по известным причинам. На выручку пришел интернет.

«Мы в онлайн-формате разослали его, и уже многие посмотрели. И по второму так же планируем: показать жителям Пензенской области, а потом посмотрят в других приволжских городах», - сообщила председатель регионального отделения Всероссийского общества глухих Любовь Демина.

Люди на сцене слышать аплодисменты не могли, но по глазам зрителей поняли, что постановка удалась.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Люди на сцене слышать аплодисменты не могли, но по глазам зрителей поняли, что постановка удалась.
Нас руководители тоже не слышат , но по глазам понимают, что скоро дадим дуба .

Имя: Гость
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