Сетевое издание|18+|Среда|25 ноя 2020|20:28
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+1oC
+2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-2oC
-1oC
Завтра | Облачно |
 

Культура

В Пензу привезли картины из Третьяковской галереи

Печать

Сколько стоят «посылки» из Третьяковки, сказать сложно. Внутри специальных ящиков - произведения искусства: работы Алексея Куприна и Василия Рождественского. Они на несколько месяцев прибыли в Пензенскую картинную галерею.

Каждый натюрморт тщательно упакован, и на то, чтобы снять все слои, требуется время.

Государственная Третьяковская галерея за последние три десятка лет никогда не предоставляла Пензе работ. Зато картинная галерея всегда отзывалась на подобные просьбы из столицы. В этот раз провинциальным музейщикам захотелось равноценного партнерства.

«Третьяковская галерея брала паузу, они там размышляли. Были предложены Рождественский и Куприн. Блистательные работы», - отметил директор Пензенской картинной галереи им К. А. Савицкого Кирилл Застрожный.

В свою очередь, в Москву уже уехали два полотна из Пензенской картинной галереи.

«На Крымском валу будет открыта персональная выставка Роберта Фалька, они будут экспонироваться на протяжении полугода у нас, и их смогут увидеть московские зрители», - рассказала хранитель Государственной Третьяковской галереи Валерия Харламова.

Натюрморты Куприна и Рождественского будут доступны зрителю в зале картинной галереи с 1 декабря.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте