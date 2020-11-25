В Пензу привезли картины из Третьяковской галереи

25.11.2020 | 18:58

Сколько стоят «посылки» из Третьяковки, сказать сложно. Внутри специальных ящиков - произведения искусства: работы Алексея Куприна и Василия Рождественского. Они на несколько месяцев прибыли в Пензенскую картинную галерею.

Каждый натюрморт тщательно упакован, и на то, чтобы снять все слои, требуется время.

Государственная Третьяковская галерея за последние три десятка лет никогда не предоставляла Пензе работ. Зато картинная галерея всегда отзывалась на подобные просьбы из столицы. В этот раз провинциальным музейщикам захотелось равноценного партнерства.

«Третьяковская галерея брала паузу, они там размышляли. Были предложены Рождественский и Куприн. Блистательные работы», - отметил директор Пензенской картинной галереи им К. А. Савицкого Кирилл Застрожный.

В свою очередь, в Москву уже уехали два полотна из Пензенской картинной галереи.

«На Крымском валу будет открыта персональная выставка Роберта Фалька, они будут экспонироваться на протяжении полугода у нас, и их смогут увидеть московские зрители», - рассказала хранитель Государственной Третьяковской галереи Валерия Харламова.

Натюрморты Куприна и Рождественского будут доступны зрителю в зале картинной галереи с 1 декабря.