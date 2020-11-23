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Культура

Юная художница из Каменки выступила на чемпинате «Абилимпикс»

Печать

За скромной девушкой из Каменки, которая учится в Пензенском художественном училище, при помощи интернета в онлайн-режиме наблюдали тысячи глаз. На Ольгу Ярославцеву были направлены сразу несколько видеокамер.

Особенно пристально к ее работе присматривалось строгое жюри национального этапа чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями «Абилимпикс».

«Организована прямая трансляция на площадке в национальный комитет, где эксперты в Москве будут все видеть, как проходит этап в регионе. На площадке имеет право находиться только участник, который будет выполнять задание, и наблюдающий эксперт», - пояснила директор Пензенского художественного училища им. К. А. Савицкого Галина Васина.

Единственной представительницей региона, которая выступает в компетенции «Изобразительное искусство», за четыре часа необходимо было написать куб, конус и цилиндр.

«С этого начинается понимание всех законов и перспективы, и пространства, формы. Это основа, база», - рассказала Ольга Ярославцева.

Победителя в национальном этапе конкурса ждет участие в международном чемпионате «Абилимпикс».

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