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Культура

В областной филармонии пензенцы приветствовали группу «Садко»

Печать

Встреча с артистом началась еще в фойе областной филармонии. Солист и лидер группы «Садко» Владимир Макаров раздавал автографы и общался с поклонниками. Среди них был Рашид Янов - пензенский художник является автором иллюстраций к печатным изданиям, над которыми трудится музыкант.

«Мы с ним уже выпустили восемь книг. Все детская тематика: две сказки, а остальные стихи. Очень интересно, конечно», - отметил солист группы «Садко» Владимир Макаров.

Зрители заполнили зал на 30%, таковы требования Роспотребнадзора. В период пандемии участники группы «Садко» стараются держать со зрителями и социальную дистанцию. Подарить артистам цветы у пензенцев не было возможности: все выходы на сцену закрыты.

Год для коллектива оказался сложным, хотя и праздничным - десять лет они поют вместе. Мечтали проехать по стране с новой юбилейной программой. Но их концерты то и дело отменялись. В Пензе выступление любимого многими трио состоялось - лучше поздно, чем никогда.

Эпидемиологическая ситуация в какой-то мере положительно повлияла на участников коллектива. Во время самоизоляции они отдыхали, занимались творчеством, писали песни, сочиняли музыку, выпустили новый альбом. Нет худа без добра, говорит Владимир Макаров. А вот просить финансовой помощи у государства по примеру некоторых звезд отечественной эстрады, оставшихся без заработка, солисты группы «Садко» не стали.

«И не собираемся это делать, потому что у меня не замок, у меня обычный деревенский дом, дачный даже - ну где есть печка, можно жить зимой. Поэтому, если будет уж все плохо (не хотим об этом думать), заведем козу, поросенка купим и кур - будем жить за счет своего хозяйства. С голоду не помрем», - выразил уверенность Владимир Макаров.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Почему без перчаток автографы раздавали? В зале не соблюдалась социальная дистанция 1,5 метра.

Гость||

Мы под эту музыку рукой музыцировали

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