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Культура

Артист театра и кино выступил в Пензе с моноспектаклем

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В путешествие во времени отправились пензенцы благодаря артисту театра и кино Андрею Зиброву. На малой сцене областного драматического он представил свой моноспектакль «Рассказы бродячей собаки» по мотивам произведений Эдуарда Кочергина. В них описываются события, происходящие в городе на Неве в середине XX столетия.

Драма заставляет зрителей искренне сопереживать героям, ведь в своих рассказах автор писал о людях, выброшенных на обочину жизни - инвалидах, нищих, сиротах. Их эмоциональное состояние, душевные муки очень точно смог передать зрительному залу актер академического театра имени Ленсовета.

Но конец обязательно счастливый, хоть и не слишком явно. Герои спектакля видят маленький луч света, дающий им надежду на счастливое будущее.

В одиночку удержать внимание зрителей - сложная задача для любого артиста. Андрей Зибров делал это в течение полутора часов.

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Гость||

Очень известный Говорун, поэтому и в Пензе.. Буртасы по-любому знают его

Гость||

На эксбициониста похож

Имя: Гость
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