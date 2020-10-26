Пензенский ТЮЗ представил зрителям премьеру «Горя от ума»

26.10.2020 | 18:30

Коллектив пензенского ТЮЗа представил новый спектакль - постановку по произведению Грибоедова «Горе от ума».

«Сложная пьеса. Приходилось разбираться. Вообще надо всегда идти от автора - кто он, что хотел сказать, как это должно прозвучать сегодня. Чем умнее пьеса, тем задача глубже», - отметил художественный руководитель театра Владимир Карпов.

В постановке задействованы не только штатные актеры. Роль одного из главных героев пьесы, Павла Фамусова, играет Андрей Кучишкин из зареченского ТЮЗа.

«Человек старой формации, который не приемлет никаких перемен, очень любящий дочь и переживающий за нее, волнующийся в той мере, насколько понимает, как должно быть. Новые веяния Чацкого ему непонятны», - раскрыл свое видение персонажа артист.

К Новому году коллектив ТЮЗа порадует зрителей еще одной премьерой. Это будет сказка «Летучий корабль».