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Культура

Пензенцев ожидает новая театральная премьера

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Пьеса Андрея Иванова «С училища» лежала в портфеле драматического театра около двух лет, и вот настало ее время. Актеры приступили к репетиции.

«Это достаточно «раскрученная» пьеса, она написана в 2016-2017 году и стала лауреатом многих драматургических конкурсов - и «Любимовки», и «Действующие лица», и «Авторская сцена». Ее автор Андрей Иванов был номинантом фестиваля «Золотая маска» в номинации «Работа драматурга», что случается довольно редко», - рассказал руководитель литературно-драматургической части драмтеатра Виталий Соколов.

Весной читка прошла онлайн. Сейчас у актеров наступил так называемый застольный период, но эту часть работы творческая группа не готова демонстрировать общественности. Артисты с режиссером разбирают характер и непростые взаимоотношения персонажей.

«Пьеса о любви - о том, как юная учащаяся ПТУ, которое называется уже не ПТУ, а торговый колледж, влюбляется в молодого преподавателя философии. Чтобы дальше не спойлерить, скажу, что есть довольно жестокое пари, заключенное этим преподавателем со своими приятелями-мажорами, есть любовный треугольник, очень острый, - все, что нужно для зрительского успеха», - пояснил Виталий Соколов.

Над спектаклем работает молодой режиссер, выпускник ГИТИСа Кирилл Заборихин. Он известен пензенцам по постановкам «Золото. Любовь. Революция», «Мое загляденье», комедии «Бременские музыканты». Учащуюся ПТУ Таньку и преподавателя Сергея сыграют Марина Матвевнина и Юрий Землянский.

Премьерный показ «С училища» ожидается в конце года.

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