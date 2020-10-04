В Губернаторском доме выставили работы молодых художников Пензы

04.10.2020 | 14:23

Творческие резервы - молодые пензенские художники смело заявили о себе. В рамках новой экспозиции они презентовали лучшие работы. Выставка открылась в Губернаторском доме.

«Представляем вернисаж, где около 30 произведений и свыше 10 авторов, то есть по 1-2 работы у каждого художника. Здесь как живопись, так и графика, декоративно-прикладное искусство», - рассказал зам. директора Пензенской картинной галереи им. К. А. Савицкого Дмитрий Бушмин.

Екатерина Кирьянова окончила местное художественное училище, теперь преподает в нем. На суд зрителей она представила работу под названием «Натюрморт с лимоном».

«Не очень большая, примерно 30 на 40. Выполнена она в цветном карандаше. Немножко непривычный для многих материал, потому что в училище у нас как-то любят масло, либо уж графика - карандашом, углем. Но цветной карандаш - очень интересная техника, она так захватывает», - отметила Екатерина Кирьянова.

«Старые художники уходят, молодые должны приходить. Чтобы они приходили более профессиональными, готовыми к жизни, мы проводим молодежные выставки. Найти, стимулировать и продвинуть художника дальше, чтобы он стал членом союза, пополнил ряды профессиональных больших художников - вот в чем заключается задача и о чем идет речь», - пояснил член Союза художников России Анатолий Омельченко.

Выставка начинающих мастеров будет открыта до конца октября.