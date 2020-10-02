Пензенцев на мастер-классе научили лепить абашевские игрушки

02.10.2020 | 19:46

В Лермонтовской библиотеке появились «Сурские диковинки». Их привезли сотрудники музея народного творчества и организовали выставку. Уникальные экспонаты сделаны в разные годы из дерева, глины, лозы.

«Есть проект «Музей в библиотеке», и мы сотрудничаем в этом году с областной библиотекой имени Лермонтова. На этот раз мы привезли более 100 предметов - образцов художественных промыслов Пензенского края, в том числе и нашу знаменитую абашевскую игрушку», - рассказала хранитель фондов музея народного творчества Ольга Дудорова.

В рамках мастер-класса всех желающих научили изготавливать глиняную поделку. Его проводила Ольга Петрова. мастерица занимается этим уже больше 20 лет и в этот раз помогала новичкам вылепить керамического медведя.

«Когда ты прикасаешься к этому промыслу (абашевскому - более 300 лет), соприкасаешься с историей, со старыми мастерами, работами, и понимаешь, что ты причастен, ты продолжаешь это все, эти традиции. У меня в этом кайф», - отметила Ольга Петрова.

Практический урок длился час с небольшим.

Что касается выставки «Сурские диковинки», то она будет работать до конца ноября, а затем экспонаты увезут снова в музей народного творчества.